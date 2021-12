Den Prozess „eng begleiten“ : CDU plant für Januar in Eppinghoven einen Ortstermin zur Walsumbahn

Die Trasse der Walsumbahn wird noch von Güterzügen genutzt. Das Foto entstand im Bereich Dinslaken-Eppinghoven. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde/Hünxe/Walsum Die CDU in Dinslaken will jetzt in die Gespräche darüber einsteigen, wie eine Walsumbahn-Haltestelle für Eppinghoven geschaffen werden könnte. Für einen „Mehrwert für den Stadtteil und die gesamte Stadt“, teilt sie mit. Für Januar ist ein Ortstermin geplant.

Die CDU in Dinslaken will sich zur Wiederbelebung der Bahnstrecke „Walsumbahn“ frühzeitig um Detailfragen kümmern, um die es wie berichtet in der näheren Zukunft gehen wird. Man wolle den Prozess „eng begleiten“: „Aus diesem Grund wird es im Januar ein Treffen der Dinslakener CDU mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im VRR geben“, kündigt Heinz Wansing an, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Stadtrat und Ratsvertreter aus Eppinghoven.

„Das Treffen wird in Eppinghoven stattfinden, um über die Details eines möglichen Haltepunkts in dem Stadtteil zu sprechen“, erklärt Wansing. „Uns ist es wichtig, dass der Haltepunkt einen Mehrwert für den Stadtteil und für die gesamte Stadt bringt und vom Großteil der Bevölkerung positiv angenommen wird.“

Der CDU-Fraktionschef im Verkehrsverbund VRR ist Frank Heidenreich. Heidenreich hat unlängst verdeutlicht, dass man nun Gespräche angehen müsse, um die Bürgerschaft in die weiteren Planungen zu einzubeziehen. Kostenpflichtiger Inhalt Etwa darüber, wo genau Haltestellen sinnvoll wären, darüber, wie diese ausgestattet sein sollten, und, so Heidenreich: „Wir müssen auch über Lärmschutz reden.“

Dass es eine Haltestelle in Eppinghoven geben soll, dahinter steht die Dinslakener CDU ganz ausdrücklich: Sie hatte das unter anderem frühzeitig angeregt. Und auch ganz prinzipiell begrüße die CDU die jüngst vorgelegten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Bahnlinie sehr, „denn ein möglicher Anschluss Dinslakens an die Walsumbahn wäre ein wichtiger Baustein bei der Verkehrswende in unserer Stadt“, teilt sie mit.

Die besagte Studie stellt fest, dass sich eine Wiederbelebung der Linie für den Personenverkehr prinzipiell lohnt. Haltepunkte könnte es in Eppinghoven, Möllen, Voerde, Spellen, Friedrichsfeld und, je nach gewählter Ausbau-Option, in Hünxe beim Gewerbegebiet Bucholtwelmen oder in Wesel geben.

Zwei Varianten werden derzeit weiter untersucht. Nach der einen gäbe es auf der Strecke einen S-Bahn-Verkehr im 30-Minuten-Takt. Nach der zweiten Variante käme man sogar auf eine Anbindung im Zehn- bis 20-Minuten-Takt mit einer zusätzlichen Verbindung nach Duisburg.

