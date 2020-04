Im Alter mobil bleiben : Verkehrswacht begrüßt Seniorenticket

Die CDU will für Menschen ab 65 ein kostenfreies Ticket für den öffentlichen Nahverkehr einführen.

Als Kehrseite der Medaille nennt Steinhoff die hohe Beteiligung älterer Verkehrsteilnehmer, insbesondere älterer Kraftfahrer, an Verkehrsunfällen. Diese Zahl sei in der vergangenen Jahren rapide angestiegen. Nach der Unfallstatistik der Kreispolizeibehörde Wesel wurden 2019 sechs Senioren im Kreis Wesel bei Verkehrsunfällen getötet, somit fast 40 Prozent aller Getöteten. Während kreisweit die Beteiligung älterer Verkehrsteilnehmer an Unfällen im Vergleich zu 2018 leicht gesunken sei, wurden 2019 in Dinslaken 47 Senioren verletzt (plus 12 Prozent), 152 waren an Unfällen beteiligt (plus 14 Prozent).