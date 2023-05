Städtischer Haushalt bereitet Sorgen CDU für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen

Heinz Wansing, Vorsitzender der CDU-Fraktion, betonte, dass die Fraktion weiterhin darauf pochen werde, dass sich die Einnahmeseite der Stadt unbedingt verbessern müsse, ohne dabei die Steuerschraube weiter hoch zu drehen. „Grund- und Gewerbesteuer sind in Dinslaken jetzt schon auf einem sehr hohem Niveau. Darüber hinaus belastet die Inflation die Menschen in unserer Stadt schon über Gebühr“, so Wansing. Um das Gewerbesteueraufkommen zu erhöhen, fordert die CDU die Pflege des bestehenden Gewerbebestands sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen und Arbeitsplätze in Dinslaken.