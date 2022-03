Fachgespräch mit Politikern : Caritas betreut 194 Ukraine-Flüchtlinge

Die Landtagsabgeordneten Rene Schneider (links) und Dennis Maelzer (2. von links) diskutierten mit Caritas-Mitarbeitern. Foto: hsd/Heinz Schild

Voerde Die SPD-Landtagsabgeordneten Rene Schneider und Dennis Maelzer besuchten die Zentrale der Caritas in Voerde, um sich mit den Fachkräften des Wohlfahrtsverbandes auszutauschen. Es ging auch um die aktuelle Flüchtlingswelle.

Wenn es um Migration, Flucht und Integration geht, ist der Caritasverband für die Dekanate Wesel und Dinslaken ein kompetenter Ansprechpartner. Da war es selbstverständlich, dass der SPD-Landtagsabgeordnete Rene Schneider und sein Fraktionskollege Dennis Maelzer, der Sprecher der Sozialdemokraten im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend im nordrhein-westfälischen Parlament ist, sich bei ihrem Besuch der Caritas-Zentrale am Laurentiusplatz in Voerde danach erkundigten, was die Politik angesichts der Welle von ukrainischen Kriegsfüchtlingen besonders im Blick haben müsste.

Caritasdirektor Michael van Meerbeck berichtete den beiden Sozialdemokraten, die zu einem Gesprächsaustausch mit den Fachkräften der Caritas nach Friedrichsfeld gekommen waren, dass sein Verband aktuell 194 geflüchtete Menschen aus der Ukraine betreut. Er erinnerte an die Krise 2015/16, als ungesteuert und unregistriert Geflüchtete ins Land einreisten. In dieser Zeit kümmerte die Caritas sich um bis 500 Flüchtlinge, jetzt seien es bereits 700. Er kritisierte, dass es gegenwärtig keine Steuerung, keine Zuteilung von Flüchtlingen gebe. „Wir brauchen Hilfen vom Land, um die Menschen, die jetzt zu uns kommen, betreuen zu können“, sagte van Meerbeck.. Er mahnte an, dass man versuchen müsse, die Krise zu gestalten. „Der Flüchtlingszustrom muss geordnet, kanalisiert werden, damit wir wirklich gute Gastgeber sind“, so der Caritas-Chef. Er sprach sich dafür aus, dass eine Basis geschaffen werde, damit die Flüchtlingsaufnahme gut klappen könne, damit die Geflüchteten wirklich willkommen geheißen werden könnten. Und da sah er das Land gefordert.

Info Verwaltungssitz der Caritas ist in Voerde Einzugsgebiet Der Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel ist zuständig für die Kommunen Dinslaken, Voerde, Hünxe, Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. Zentrale Der Verband hat seinen Haupt- und Verwaltungssitz am Laurentiusplatz 1 in Voerde-Friedrichsfeld. Kontakt Zentralnummer 0180 5999313 (zum Ortstarif).

Wenn zwei Millionen Ukrainer ihre Heimat wegen des Krieges, den Putin in ihr Land gebracht hat, ihre Heimat verlassen und in Deutschland Schutz suchen, dann müsste Dinslaken 1600 von ihnen aufnehmen, machte van Meerbeck die Rechnung auf. „Der Gesetzgeber muss jetzt handeln“, forderte er und zeigte sich überzeugt, dass die Menschen sich bei der aktuellen Fluchtproblematik auf etwas Längeres, Dauerhafteres einstellen müssten.

Landespolitiker Dennis Maelzer berichtete, dass in Arbeitskreisen Ideen gesammelt würden, was jetzt gemacht werden müsste. „Denn es kann nicht so laufen, wie es jetzt läuft“, stellte der Sozialdemokrat fest. „Kriegen wir es mit der Registrierung der Geflüchteten nicht vernünftig hin, kriegen wir es mit ihrer Verteilung auch nicht vernünftig hin“, zeigte er sich überzeugt. Rene Schneider sprach sich dafür aus, alles zentral zu organisieren, auch um zu wissen, wo Kapazitäten vorhanden sind.

Kritik an den handelnden Personen in den Kommunen, den Verwaltungen kam von Caritas-Mitarbeiter Guido Busch. „Mein Eindruck, die Kommunen beginnen wieder von vorne. Es gibt keine Struktur, wie man mit der Krise umgeht“, stellte er fest. Doch die gegenwärtige Krise sei nicht plötzlich entstanden und auch nicht einfach vom Himmel gefallen. „Wir sind von Krisen umgeben.“ Von Politik und Verwaltung erwartet Busch, dass sie mehr strukturieren, mehr leitend eingreifen.