Land fördert Projekt : Wohnungslose beraten und unterstützen

Kreis Wesel Die Caritasverbände für die Dekanate Dinslaken und Wesel sowie Moers und Xanten und die Arbeiterwohlfahrt Kreis Wesel beteiligen sich gemeinsam an der Landesinititiative „Endlich Zuhause“. Unterstützt werden sie vom Kreis Wesel.

In Dinslaken wird demnächst ein Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf einem speziellen Dienstfahrrad unterwegs sein, um zu den Orten zu fahren, an denen Wohnungslose anzutreffen sind und ihnen seine Hilfe und Unterstützung anbieten. Die Einstellung der neuen Kraft wird durch die Landesinitiative „Endlich Zuhause“ möglich, die sich die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit zum Ziel gesetzt hat. An ihr beteiligen sich mit einem gemeinsamen Projekt die beiden Caritasverbände Dinslaken-Wesel und Moers-Xanten sowie die Arbeiterwohlfahrt Kreis Wesel. Unterstützt werden die Kooperationspartner vom Kreis Wesel.

Der offizielle Startschuss für das gemeinsame Projekt fällt am 1. November, es läuft dann bis zum 31. Dezember 2020, wie Dinslakens Caritasdirektor Michael van Meerbeck berichtete. Die drei Projekträger können mit Fördergeldern in Höhe von rund 380.000 Euro rechnen. 100.000 Euro sind für die Anschaffung von speziellen Fahrzeugen gedacht, unter anderem das Dienstfahrrad; weitere 280.000 Euro stehen für die laufenden Kosten und das Personal zu Verfügung. Finanziert werden drei Stellen für Sozialarbeiter beziehungsweise -pädagogen. Jeweils 1,5 Stellen entfallen auf den rechts- sowie den linksrheinischen Teil des Kreises Wesel. Die neuen Fahrzeuge sollen in der aufsuchenden Hilfe eingesetzt werden, mit ihnen fahren die Mitarbeiter zu Wohnungslosen, die nicht die Angebote in den vorhandenen Beratungsstellen nutzen.