Dinslaken : Caritas schließt die Jugendkneipe Huberts

Dinslaken Verschiedene Einzelangebote sollen in den Häusern der offenen Tür in Lohberg fortgesetzt werden.

"Es ist ein denkwürdiger Tag. Generationen von Jugendlichen haben von einem solchen Ort geträumt." Mit diesen Worten feierte Bürgermeister Bürgermeister Michael Heidinger die Eröffnung der Jugendkneipe Huberts im ehemaligen Haus Hubertus an der Trabrennbahn. Das war im November 2012. Dieer Traum ist nun erst einmal ausgeträumt. In einem Schreiben an den Bürgermeisters hat der Caritasverband als Träger der Jugendkneipe mitgeteilt, dass er das Huberts mit Wirkung zum 15. Mai schließt.

Vorausgegangen sind diesem Entschluss der Caritas Vorwürfe von Nutzern der Jugendkneipe, die in der Jugendhilfeausschusssitzung im Februar Thema waren. Bei den Vorwürfen ging es unter anderem darum, dass Öffnungszeiten nicht eingehalten worden, Absprachen über Veranstaltungen nicht möglich gewesen seien und auf Beschwerden nicht reagiert worden sei. Am Ende der Sitzung stand der Vorschlag, einen runden Tisch mit allen Beteiligten einzurichten. Nun liegt dem Jugendhilfeausschuss für seine Sitzung am Donnerstag, 17. Mai, ein Antrag der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) auf dem Tisch, in dem diese fordert, alles Erforderliche zum Zustandekommen eines solchen Runden Tisches in die Wege zu leiten und Maßnahmen aufzuzeigen, welche Konsequenzen gezogen werden könnten, wenn dieser verweigert werde. UBV-Fraktionschef Heinz Brücker begründet dies unter anderem damit, dass Jugenddezernentin Christa Jahnke-Horstmann ihm mitgeteilt habe, dass die Caritas zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für einen solchen Runden Tisch sehe.



Caritasdirektor Michael van Meerbeck bedauerte gestern im Gespräch mit der Rheinischen Post, dass es offenbar nicht möglich sei, Ruhe in die Arbeit der Einrichtung zu bringen. Es habe seit Ende 2017 etliche Gespräche unter anderem mit den Beschwerdeführern und im politischen Raum gegeben. In einem Schriftwechsel mit der Verwaltung, so heißt es in seinem Schreiben an den Bürgermeister, habe die Caritas den Wunsch geäußert, vor der Einrichtung eines Runden Tisches die in diesen Gesprächen angeregten Veränderungen umzusetzen, um danach zu erneuten Gesprächen einzuladen. Inzwischen wüchsen der Aufwand und die Reibungsflächen durch das Huberts in unverhältnismäßiger Weise. Einzelangebote der Jugendkneipe werde die Caritas in ihren Häusern der offenen Tür fortsetzen.

