Pop-Konzert in Voerde CanRim und Gewisse Leute rocken zusammen

Wer die beiden Bands „Gewisse Leute“ und „CanRim“ gemeinsam in einem Konzert erleben möchte, der sollte sich den Auftritt am 12. Mai in der Stockumer Schule in Voerde nicht entgehen lassen. Denn das erste wird gleichzeitig auch das letzte gemeinsame Konzert der Bands sein, die sich aus ökologischen Gründen dazu entscheiden haben, es bei einem Event zu belassen. Aber das soll es in sich haben. Gewisse Leute (GwL) aus Kamp-Lintfort wollen ihr Publikum mit einer Mischung aus Punk, Hip-Hop, Rock und Hardcore begeistern. CanRim, am Niederrhein ein bekannter Name, präsentieren fast ausschließlich eigene Stücke und waren im Mai des vergangenen Jahres vom WDR 2-Format „Szene im Westen“ für die Rubrik „Beste Band im Westen“ nominiert. Bei CanRim gleicht kaum ein Song dem anderen, weshalb ihre Musik auch für eine breite Zielgruppe funktioniert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.