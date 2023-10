Wechsel in der Gastro-Szene in Voerde Alter Charme, neue Ideen – das „Sahnehäubchen“ öffnet wieder

Wenn Eva Nolle-Beissel am Donnerstagabend die letzten Gäste verabschiedet, wird es das Ende einer Ära sein. Vor ziemlich genau zehn Jahren hat die heute 73-Jährige in Voerde-Friedrichsfeld das Café „Sahnehäubchen“ eröffnet. Nun hört sie aus Altergründen auf. Doch es wird nicht das Ende des Cafés sein. Sie gibt den (Rühr-)Stab an Markus Oeste weiter. Das Sahnehäubchen hat eine Zukunft. Und die am Freitag den 13.