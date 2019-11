Haltestelle Gewerbepark : Busfahrer ausgeraubt: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Mann, der am 16. September in Hünxe einen Busfahrer ausgeraubt haben soll. Foto: Polizei kw

Hünxe Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der am Montag, 16. September, gegen 9.45 Uhr in Hünxe einen Busfahrer überfallen und ausgeraubt hat. Der Unbekannte stieg morgens als erster und einziger Fahrgast am Bahnhof Wesel in die Buslinie 80 ein.

Er fuhr dann bis zur Endhaltestelle im mittleren Teil des Busses mit. Kurz vor Erreichen der Endhaltestelle Gewerbepark Hünxe drückte er den Halteknopf. Nachdem der Bus angehalten hatte, öffnete der Fahrer die hintere Bustür und achtete nicht mehr auf den Tatverdächtigen. Dieser stand plötzlich neben dem Fahrer und hielt ihm eine Pistole an den Kopf. In akzentfreiem Deutsch forderte er die Herausgabe von Geld. Der Busfahrer gab dem Mann eine Geldtasche mit den Einnahmen des Wochenendes und seine Geldbörse mit sämtlichen Papieren und Geld. Der Tatverdächtigte bediente sich auch an dem Hartgeld-Fahrkarten-Wechselautomaten. Dann flüchtete er unerkannt zu Fuß.