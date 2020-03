Geschenk an Pflege-, Betreuungs- und Gesundheitheitsinstituionen : Burghofbühne näht Atemschutzmasken

Dinslaken Bunte Schutzmasken aus der Theaterschneider des Landestheaters.

Die Schneiderei der Burghofbühne Dinslaken verarbeitet Stoffe aus dem Theaterfundus zu Atemschutzmasken und verschenkt diese kreisweit an Institutionen aus den Bereichen Pflege, Betreuung und Gesundheit. Theaterschneiderin Virginie Kaphengst näht bereits ganztags und ausschließlich an diesem Projekt, so dass die Masken ab sofort zur Verfügung stehen. Wichtig: Es handelt sich hierbei nicht um zertifizierte oder antivirale professionelle Atemschutzmasken sondern um eine Behelfslösung, die weniger dem eigenen Schutz dient als in erster Linie das Risiko einer Ansteckung anderer vermindert. Interessierte Institutionen können sich ab sofort per Mail an blank@burghofbuehnedinslaken.de wenden um die weiteren Schritte abzustimmen. Die Burghofbühne Dinslaken hat den Spiel- und Probenbetrieb bis zum 19. April eingestellt.