Reaktion auf Christoph Maria Herbst : Burghofbühne isst lieber Kuchen als Dreck

Dinslaken Das Landestheater reagiert auf ein RP-Interview mit Christoph Maria Herbst. Der Schauspieler hatte sich über seine frühen Jahre in Dinslaken geäußert und dabei seine Oma zitiert.

Dreck reinigt den Magen, aber Kuchen schmeckt besser – sagt die Burghofbühne und reagiert damit auf das Interview von Christoph Maria Herbst am 10. August im Kulturteil der Rheinischen Post. Dort hatte der Schauspieler („Stromberg“, „Ladykracher“, „Der Vorname“) an den Beginn seiner Karriere an der Burghofbühne Dinslaken erinnert.

„Ich bin froh, in meinem Leben genügend Dreck gefressen zu haben“, sagt Herbst über seine frühen Jahre als Schauspieler am Landestheater – damals unter der Leitung von Wolfgang Brehm – und fügt hinzu: „Meine Oma hat immer gesagt, jedes Jahr sollte man ein Kilo Dreck essen, weil das den Körper reinigt. Dinslaken war dabei vielleicht die wichtigste und prägendste Zeit für mich, ohne das jetzt zu romantisieren. Dort lernte man, wie es geht – und wie es auch nicht geht.“

„Während der prominente Schauspieler aus Film und Fernsehen in seinen frühen Jahren am Dinslakener Landestheater wohl noch einiges an Schmutz erleiden und Unrat herunterschlucken musste, so ist es dort heutzutage eher üblich, in gemeinschaftlicher Runde Kuchen zu essen. Reinigt nicht den Magen, macht aber bessere Laune!“