Bei Einreise aus den Niederlanden Busreise endet mit Verhaftung auf Rastplatz Hünxe

Anlässlich der zur Fußball-Europameisterschaft temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden hatte die Bundespolizei nach eigener Darstellung am Mittwochabend, 26. Juni, um 23.10 Uhr den 28-Jährigen auf dem Rastplatz Hünxe an der Autobahn 3 als Fahrgast eines Reisebusses kontrolliert, der auf der Fahrt von Amsterdam nach Medyka war.