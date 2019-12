Bürgermeisterkandidatur in Voerde : SPD steht geschlossen hinter Haarmann

Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann fasste auf der SPD-Mitgliederversammlung die Erfolge in seiner Amtszeit zusammen, sprach aber auch über künftige Herausforderungen der Kommune. Foto: Martin Büttner

Voerde Auf ihrer Mitgliederversammlung wählten die Genossen den amtierenden Bürgermeister von Voerde nach dessen Rede über seine bisherige Amtszeit mit 100 Prozent der Stimmen zu ihrem Kandidaten für die nächste Bürgermeisterwahl.

„Schön war‘s“ – mit diesen beiden Worten fasst Bürgermeister Dirk Haarmann auf der Mitgliederversammlung der SPD in der „Alden School“ in Löhnen seine bisherige Amtszeit als erster Bürger der Stadt zusammen. In seiner Rede, mit der er sich erneut als Bürgermeisterkandidat der SPD bewirbt, blickt der Amtsinhaber dann auf die vergangenen fünfeinhalb Jahre an der Spitze der Voerder Stadtverwaltung zurück. „Wir haben eine ganze Menge erreicht“, erklärt Haarmann und beginnt seinen Rückblick kurz nach seiner Amtszeit.

Die Krise der Sparkasse war das erste große Problem, das sich ihm stellte. „Bei den Sparkassen sind die Kommunen mit in der Haftung und wir mussten handeln, um Schaden von der Stadt abzuwenden“, erklärt Haarmann. Durch die Fusion habe man bei der Sparkasse alles „in die richtige Bahn gelenkt“, wie Haarmann sagte, mit dem Ergebnis, dass die neu entstandene Sparkasse am Markt nun besser dastehe, als die beiden Häuser zuvor.

INFO Vom Verwaltungswirt zum Bürgermeister Dirk Haarmann wurde 1967 in Dorsten geboren. Nach dem Abi­tur absolvierte er beim Kreis Wesel eine Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt. Beim Kreis Wesel übte er verschiedene leitende Tätigkeiten aus. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister war er zuletzt Erster Beigeordneter und Dezernent für Kultur, Schule, Jugend, Sport und Soziales der Stadt Wesel.

Bei der Sportanlage Am Tannenbusch habe man ebenfalls viel erreicht. „Das ist ein Vorzeigeprojekt für Voerde“, erklärt Haarmann. Mit der erreichten Lösung habe man einen jahrelangen Streit beendet und „ganz nebenbei Millionen Euro eingespart und zehn Hektar Wald gerettet“, sagt der Bürgermeister. Als „beste aller denkbaren Lösungen“ bezeichnet er die Sportanlage. Auch die zahlreichen Flüchtlinge hätten die Verwaltung vor große Herausforderungen gestellt, die man mit Bravour gemeistert habe. Auch, wie der Bürgermeister extra betont, durch das große ehrenamtliche Engagement der Menschen in der Stadt. Auch den Start der Voeder Stadtwerke bezeichnet Haarmann als Erfolgsgeschichte. „Wir haben die Ziele für das erste Jahr weit, weit übertroffen“, betont der Bürgermeister und begründet dies mit der hohen Identifikation der Voerder Bürger mit den Stadtwerken vor Ort. Diese möchte er auch in Zukunft weiterentwickeln.

Besonders stolz, so Haarmann, sei er allerdings auf die bisherige Sanierung des städtischen Haushaltes. „Das ist das wichtigste Thema für uns, weil wir nur dadurch unsere städtischen Handlungsmöglichkeiten zurückgewinnen“, erklärt Haarmann. Von einem Defizit von acht Millionen Euro zum Beginn seiner Amtszeit habe man es zum ersten Mal wieder auf ein positives Haushaltsergebnis gebracht. „Mein Ziel ist es, dass wir in der nächsten Wahlperiode die volle Kontrolle über den Haushalt zurückgewinnen“, erklärt der Bürgermeister.

Dabei stehen, wie er betont, auch für die Zukunft noch einige wichtige Themen an. Zum einen die Gestaltung des ehemaligen Kraftwerksgeländes in Möllen und die Weiterentwicklung des Stadtteils. „Um beides müssen wir uns sehr intensiv kümmern“, sagt Haarmann. Auch beim Thema Kombibad sei man als Stadt auf einem guten Weg. Hier solle man in der Politik doch neue Diskussionen vermeiden, die bei den Bürgern nur für Unverständnis und Verunsicherungen sorgen würden. Zudem, so Haarmann, müsse man in der Zukunft auch vermehrt auf den Klimaschutz achten. „Das sollen Maßnahmen jenseits einer Verbotskultur sein“, erklärt der Bürgermeister dazu. Man sollte doch die engagierten Jugendlichen in der Stadt bei diesem Thema mitnehmen und eventuell auch ein Jugendparlament für die Stadt einrichten, um eine ständige Beteiligung der Jugendlichen am politischen Leben in der Stadt zu gewährleisten. Dabei, so betont der Bürgermeister mehrfach, sei Voerde doch „eine wirklich lebens- und liebenswerte Stadt“. Das macht er unter anderem daran fest, dass es immer zahlreiche Anfragen von Gewerbetreibenden gäbe, sich in der Stadt anzusiedeln und es eine lange Warteliste von Familien gibt, die in Voerde gerne ein Haus bauen würden.

Und natürlich würde Haarmann auch gerne weiterhin Bürgermeister dieser Stadt bleiben. „Weil ich mit Leib und Seele Voerder bin und meine Arbeit so gerne mache“, sagt er. Zudem brauche es in Voerde auch einen Bürgermeister, der bereit ist, Kompromisse in der Politik auszuhandeln – zum Wohl der Stadt. Das er dazu in der Lage sei, betont Haarmann auch mit einem Verweis darauf, dass er oftmals auch gegen seine eigene Partei gestimmt habe. „Ich bin als Bürgermeister nicht von allen gewählt, aber dafür, um mich für alle einzusetzen“, sagt er. Für ihn zähle da vor allem Voerde und nicht Politik auf höheren Ebenen oder die „politische Farbenlehre“, wobei er sich klar gegen Parteien positionierte, die nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. „Ich habe richtig Bock auf die nächsten 15 Jahre als Bürgermeister“, sagt er zum Abschluss seiner Rede. „Vielleicht auch 30, wenn die Altersgrenze bis dahin angehoben wird.“