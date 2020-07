Kommunalwahl in Hünxe : Bürgermeisterkandidaten bei den „Engagierten Bürgern“

Hünxe Die Wählergruppe wollte sich ein Bild davon verschaffen, was die beiden Bewerber – Amtsinhaber Buschmann und SPD-Herausforderer Marquard – mit Hünxe vorhaben. Beide hätten innovative Ideen präsentiert, heißt es.

Ferner präsentierten beide Kandidaten sich und ihr Programm für die Gemeinde Hünxe in den nächsten fünf Jahren. Themen in der Fragerunde waren auch die Finanzlage der Gemeinde, der Breitbandausbau in den Außengebieten, die Entwicklung der Müllgebühren und der kommunalen Steuern, Kita-Plätze, das Müllproblem am Tenderingssee, Angebote für Jugendliche, Mobilitätskonzepte sowie der Umgang mit den Folgen des Umweltskandals in der Tonabgrabung von Nottenkämper. Die Schlussfolgerung nach dem Gespräch: „In der anschließenden EBH-internen Diskussion wurde deutlich, dass die EBH mit beiden Kandidaten konstruktiv zusammenarbeiten könnte. Eine Wahlempfehlung werden wir allerdings nicht aussprechen“, so der EBH-Vorsitzende Ralf Lange.