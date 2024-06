Nach Anwohnerprotesten Dinslakens Bürgermeisterin für Temposenkung auf der Bergerstraße

Nach Einschätzung der Bürgermeisterin findet allmählich auch bei den Gesetzgebern ein Umdenken statt, was sie sehr begrüße. Durch eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes sollten Länder und Kommunen in Zukunft mehr Entscheidungsspielräume haben. Die entsprechende Änderung der deutschen Straßenverkehrsordnung stehe allerdings noch aus. Klar sei aber: Es solle für Kommunen unter anderem einfacher werden, Tempo-30-Regelungen an besonderen Punkten umzusetzen, wie beispielsweise Schulen, Kindergärten und Spielplätze. Auch wenn dies der Stadt Dinslaken im Fall der Bergerstraße und der Otto-Brenner-Straße leider nicht helfe, sei es ein wichtiger Schritt für die Kommunen. Sich daraus ergebende neue Handlungsmöglichkeiten würden auch in Dinslaken sorgfältig geprüft, so die Bürgermeisterin.