Kooperationsfläche Barmingholten : Bürgerinitiative: Stadt soll Logistikpark ablehnen

Dinslaken Die Entwicklung der Fläche in Barmingholten soll auch dann möglich sein, wenn sie von Dinslaken als Kooperationsstandort abgelehnt wird.

Die Barmingholtener Bürgerinitiative nahm daraufhin selbst Kontakt zu einem RVR-Referatsleiter auf. Dessen Ausführungen sind nach Einschätzung der Bürgerinitiative „sehr präzise und lassen in punkto Klarheit keine Wünsche mehr offen“. So zitiert die Bürgerinitiative aus dem Antwortschreiben: „Wenn ein Kooperationsstandort aus dem Verfahren fällt und nicht als ein solcher verabschiedet wird, gilt bis zur Verabschiedung des neuen Regionalplans Ruhr (welcher den GEP99 ersetzt) dann der aktuell rechtskräftige GEP99 weiter. Einer Stadt stünde es dann frei gemäß den hierfür geltenden planerischen Vorgaben des GEP99 die Flächen zu entwickeln oder nicht.“ Die Bürgerinitiative hat den schriftlichen Nachweis an Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und die Vorsitzenden der Ratsfraktionen weitergeleitet. „Wir erwarten, dass dies nun zu der gemeinsamen, von allen Parteien angekündigten Entscheidung führt, den Kooperationsstandort Barmingholten abzulehnen und dies in der Stellungnahme zum Sachlichen Teilplan entsprechend zu formulieren“, so die Bürgerinitiative, die bei der Erstellung einer Stellungnahme behilflich sein will.