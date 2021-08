Bürgerhilfe Dinslaken in den Überschwemmungsgebieten : Möbel für Menschen, die alles verloren haben

In Bad Neuenahr-Ahrweiler sind die Folgen der Flut und die Verwüstungen, die das Hochwasser anrichtete, immer noch zu sehen. Foto: Ingo Kramarek

Dinslaken Ein Hilfskonvoi der Bürgerhilfe Dinslaken mit gespendeten Möbeln fuhr nach Euskirchen sowie nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, um Überschwemmungsopfern zu helfen. Die Dinslakener berichten von schrecklichen Verwüstungen, Hilfsbereitschaft und Solidarität.

Eine Familie aus Euskirchen, die fast ihr gesamtes Hab und Gut bei der Überschwemmungskatastrophe Mitte Juli verloren hatte, meldete sich bei der Bürgerhilfe Dinslaken und bat um Unterstützung. Maria Thümer, Vorsitzende des Vereins, organisierte und koordinierte daraufhin eine Hilfsaktion und stellte einen Konvoi zusammen. Zwölf Helfer, aufgeteilt in drei Gruppen, starteten mit ihren Fahrzeugen von Dinslaken aus zu ihrer Hilfsaktion. Neben Euskirchen war die von dort etwa 40 Kilometer entfernt liegende Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler der zweite Zielort.

Mit einem Lkw, beladen mit Mobiliar, kamen die Dinslakener Helfer bei der Familie in Euskirchen an. Das über 70 Jahre alte Ehepaar lebte vor der Flut in einem schönen Haus mit Garten und einem großen Teich. Im Nachbarhaus wohnte ein naher Verwandter des Paares, der zur Zeit der Katastrophe allerdings im Krankenhaus lag. Nach seiner Entlassung traute er sich zuerst gar nicht, in sein Haus zurückzukehren, weil er wusste, dass die Wassermassen es verwüstet hatten. Bei seiner Ankunft war seine Wohnung bereits ausgeräumt, denn die Möbel waren nicht mehr zu retten gewesen. „Der Bautrockner lief schon seit Tagen, an eine Renovierung war noch nicht wirklich zu denken“, berichtet Ingo Kramarek, Mitglied der Bürgerhilfe Dinslaken, von seinen Eindrücken während der Hilfsaktion. Die Dinslakener hatten für die Familie in Euskirchen eine komplette Wohnungseinrichtung an Bord des Lkw. So konnten dem Krankenhaus-Heimkehrer eine Sitzgelegenheit, Tisch, Stühle, eine Küche, eine Waschmaschine sowie eine Mikrowelle, ein Wohnzimmerschrank und ein Bett zur Verfügung gestellt werden. Maria Thümer und ihre Unterstützer hatten die Dinge innerhalb weniger Tage als Sachspenden von verschiedenen Haushalten in Dinslaken und Umgebung gesammelt. Transportiert wurden sie mit einem Lkw, den eine Firma samt Fahrer gestellt hatte. Zwei Sprinterfahrzeuge waren mit einer kompletten Einbauküche beladen. Und auch ein Privatwagen mit Anhänger wurde von den Dinslakenern für den Möbeltransport genutzt. „Insgesamt waren wir mit drei Gruppen in der Region unterwegs“, berichtet Ingo Kramarek.

Das Leben geht weiter, wenn auch anders, als vorher. Eine Bäckerei an einer Kreuzung in Bad Neuenahr wurde zur einer Ausgabestelle für Getränke und Lebensmittel umfunktioniert. Foto: Ingo Kramarek

Info Bürgerhilfe unterstützt bedürftige Menschen Verein Die Bürgerhilfe Dinslaken besteht seit November 2019 als Verein, dessen Eintragung in das Vereinsregister im Februar 2020 erfolgte. Sie ist als gemeinnützig anerkannt. Hilfe in Notlagen Sie bietet Bedürftigen ihre Unterstützung an und will ihnen in akuten Notlagen des täglichen Lebens helfen.

Nachdem die Arbeit in Euskirchen erledigt war, ging es weiter nach Bad Ahrweiler-Neuenahr. Dort fanden die Dinslakener Helfer Zeit, sich etwas umzusehen. Je näher sie der Ahr kamen, desto verheerender sah es dort aus. „Häuser waren total zerstört, Gehwege weggerissen, Fahrbahnen aufgerissen, überall lagen Schuttberge, Autos, Fahrräder oder sonstiger Hausrat“, so Kramarek. „Und je nach Windrichtung hing ein Geruch von Fäkalien oder ein süßlicher Geruch von Verwesung in der Luft.“

Auf einemTransparent, das in einem Fenster hängt, bedanken sich Flutopfer bei allen Helfern. Foto: Ingo Kramarek

Ihnen kamen schlammverschmutzte und völlig erschöpfte Menschen entgegen, die freundlich grüßten. „Auch wenn es die Menschen hier schwer getroffen hat, halten sie alle zusammen und jeder hilft jedem. Die Leute kommen teilweise von weit her, um hier freiwillig den betroffenen Anwohnern zu helfen“, sagt Andreas van Laak von der Bürgerhilfe Dinslaken, der schon mehrfach in der Krisenregion zum Helfen gewesen ist. Schutt wurde mit unzähligen Lkw aus der Stadt gefahren, das THW war vor Ort, die Bundeswehr mit schwerem Gerät im Einsatz. Ununterbrochen war das Geräusch von Abbruchhämmern zu hören. Kleine Gruppen von Menschen gingen von Haus zu Haus, boten ihre Arbeitskraft an, wie Ingo Kramarek weiter berichtet. Die Fahrzeuge, die an den Straßen standen oder durch den Ort fuhren, hatten zumeist ortsfremde Kennzeichen. „Es waren überwiegend freiwillige Helfer und Helferinnen aus allen möglichen Orten der Republik hier, um mit anzupacken“, so Kramarek. Die Menschen in Bad Neuenahr seien trotz ihr schweren Lebenssituation „fürsorglich und unterstützend füreinander da“. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend gewesen.

Als die Helfergruppe aus Dinslaken wieder nach Hause fuhr, waren alle froh und glücklich, dort geholfen zu haben. Sie zeigten sich aber auch erschüttert über das Ausmaß der Katastrophe. Und deshalb wollen sie auch weiter in den von der Flut betroffenen Regionen helfen. „Wir versuchen auch weiterhin, die Leute dort mit Möbeln und anderen dringend benötigten Dingen zu versorgen. Die nächste Tour ist bereits in Planung“, kündigt Maria Thümer an.

(hsd)