Dinslaken: Bürgerentscheid: Häufig gestellte Fragen

Dinslaken Umstrittene Umgestaltung des Dinslakener Bahnhofsvorplatzes. Bislang über 1650 Stimmscheine für die Briefabstimmung ausgestellt. Blauer Umschlag fehlte bei Unterlagen. Verwaltung spricht von "bedauerlichem Einzelfall".

Die Verwaltung stellt klar, dass sie nicht gegen einen Bürgerentscheid ist, "dass sie es sich allerdings gewünscht hätte, dass es erst dann diesen Schritt gegeben hätte, wenn für die Zukunft des Bahnhofsareal ausgearbeitete Konzeptvarianten auf dem Tisch gelegen hätten". Eine Entscheidung durch die Bürger bezeichnet die Verwaltung als "gelebte Demokratie". Als Planungsziel gibt die Verwaltung an, "die verschiedenen Verkehre (Auto, Fahrrad, Straßenbahn, Fußwege ...) so zu ordnen, dass sie sich nicht ins Gehege kommen". Bei den Fragen und den Antworten geht es auch um Kosten sowie Finanzierung des Projektes, die Beteiligung der Bürger sowie um die Fragestellung des Bürgerentscheids. Die Beteiligung am Bürgerentscheid ist auch per Briefabstimmung möglich. Bislang wurden von der Verwaltung über 1650 Stimmscheine ausgestellt. Rückschlüsse auf die mögliche Wahlbeteiligung wollte Marcel Sturm, Pressesprecher der Stadt, anhand dieser Zahl nicht ziehen. "Wir sind froh über jeden, der seine Stimme abgibt", sagte Sturm. "Toll wäre es, wenn wirklich jeder Stimmberechtigte mitmacht", so Sturm. Inzwischen hat die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) in einer Anfrage an den Bürgermeister darauf hingewiesen, dass "möglicherweise unvollständige Unterlagen für die Briefwahl versandt" worden sind. Es geht um den blauen Umschlag, ohne den die abgegebenen Briefwahl-Stimmen ungültig sind. Bei der Stadtverwaltung habe sich bislang eine Person gemeldet (und zwar am Dienstag, die mit ihren Briefwahlunterlagen den blauen Umschlag nicht erhalten habe, so Sturm. Der Umschlag sei umgehend nachgereicht worden. Dass auch bei weiteren Briefwahlunterlagen der blaue Umschlag nicht versandt worden sei, "darüber haben wir keine Erkenntnisse", so Sturm. Die Verwaltung geht von einem "bedauerlichen Einzelfall" aus, der allerdings für Irritationen bei etlichen Dinslakenern gesorgt habe. Marcel Sturm wies deshalb extra darauf hin, dass der blaue Umschlag nur mit den Briefwahlunterlagen, die extra beantragt werden müssten, verschickt werde, er gehöre nicht zur Abstimmungsbenachrichtigung, die alle Stimmberechtigten erhielten.