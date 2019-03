Reparaturanfälliges Fahrzeug: Bürgerbusverein Hünxe hat Geldsorgen

Hünxe Seit 20 Jahren sorgt der Verein dafür, dass die Bürger in Hünxe mobiler sind. Doch das aktuelle Fahrzeug ist reparaturanfällig, der Verein hat deshalb die Gemeinde um Unterstützung gegeben.

Zwar rollt der Bürgerbus derzeit wie gewohnt über die Straßen in Hünxe und Umgebung. Doch der Bürgerbusverein hat große finanzielle Sorgen. Der Grund dafür sind vor allem zwei dicke Reparaturen am Fahrzeug, die Ende des vergangenen Jahres fällig wurden. Das verbrauchte Rücklagen. Der Verein habe die Gemeinde um Unterstützung gebeten, sagt Manfred Janßen, Kassierer beim Bürgerbusverein. Eine Alternative sei es, bestimmte preisliche Angebote sowie Fahrzeiten einzuschränken, um Kilometer und damit auch Geld einzusparen. „Das wäre das letzte Mittel“, sagt Janßen.

Bisher habe der Bürgerbusverein es geschafft, gut über die Runden zu kommen, sagt der Kassierer. Seit 20 Jahren bietet der Verein mit Hilfe des Bürgerbusses den Bürgern der Gemeinde das ergänzende Mobilitätsangebot. Als 29. in Nordrhein-Westfalen und als erster im Kreis ging der Bürgerbusverein Hünxe damals an den Start, transportiert aktuell im Schnitt 350 Fahrgäste im Monat seither unter der Woche nach Voerde sowie am Wochenende nach Dinslaken. Zuletzt konnte der Verein seine Preise konstant halten, doch mit Beginn dieses Jahres mussten diese erhöht werden.