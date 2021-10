Besuch nach Terminvereinbarung : Bürgerbüro in Hiesfeld öffnet wieder

Dinslaken Ab Ende Oktober ist zwei mal pro Woche geöffnet. Termine sind jetzt schon buchbar. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel zeigt sich erfreut über die Lösung.

Das Bürgerbüro in Hiesfeld wird ab Mittwoch, 27. Oktober, wieder geöffnet sein – vorläufig an zwei Tagen pro Woche. Es steht dann mittwochs von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr wieder zur Verfügung, aber nur nach Terminvereinbarung.

Alle gebuchten Termine können nur am jeweilig ausgewählten Standort wahrgenommen werden, warnt die Stadtverwaltung. „Man muss sich also bei der Terminbuchung bereits für das Bürgerbüro Hiesfeld oder das Bürgerbüro Stadtmitte entscheiden. Auch können bestellte Dokumente nur an dem Standort abgeholt werden, an dem sie beantragt worden sind.“