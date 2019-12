Unsere Woche : Hiesfeld kann mit der Note „befriedigend“ nicht zufrieden sein

So soll das Werk von Heim und Haus in Voerde einmal aussehen. Foto: Heim & Haus

Meinung Hiesfeld ist ein liebenswerter Stadtteil, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wenngleich es sicherlich einige Hiesfelder geben wird, die da inzwischen Bedenken anmelden werden. Dazu trägt bei, dass sie sich von ihrem heiß geliebten Freibad, mit dem viele Menschen schöne Erlebnisse und Erinnerungen verbinden, verabschieden müssen, weil dessen Sanierung inzwischen nicht mehr in Betracht gezogen wird.

Die Hiesfelder CDU hat eine Umfrage durchgeführt, in der sie die Bürger nach ihrer Meinung zu Hiesfeld befragt hat. Auch wenn die Befragung nicht repräsentativ ist, vermittelt sie doch einen interessanten Eindruck vom Stimmungsbild in Hiesfeld. Würden Schulnoten vergeben, würde der Ortsteil von den Befragten insgesamt mit befriedigend benotet. Diese Bewertung ist nicht schlecht, aber auch nicht gerade gut. Damit können Hiesfeld selbst und auch die Stadt Dinslaken nicht zufrieden sein. Denn der Ortsteil hat so viele Pfunde, mit denen er wuchern kann: Wind- und Wassermühle mit dem Museum, den Dorfkern mit vielen attraktiven Geschäften, das Schulzentrum und und und. Und nicht zu vergessen, die vielen engagierten Hiesfelder, die wesentlich dazu beitragen, dass ihr Ortsteil so liebens- uns lebenswert ist. Die Menschen sind es, die Leben in den Stadtteil bringen. Sie sind bei den Überlegungen und Planungen einzubeziehen, denn sie sind die eigentlichen Experten, wenn es um Hiesfeld und dessen Entwicklung geht.