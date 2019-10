Kampf um die Einrichtung in Hiesfeld : Bürgerbad „nicht verantwortbar“– erste Ideen für Freizeitanlage

Dinslaken Urteil der Stadtspitze: Keine Chance für ein ehrenamtlich geführtes Freibad in Hiesfeld. Für die Freizeitanlage dort gibt es „grundsätzliche Überlegungen“.

Die Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Michael Heidinger, sieht keine Perspektive für ein „Bürgerbad“ in Hiesfeld. Und zwar, weil man dort eben überhaupt kein Bad realisieren könne – egal, wer es dann betreibt. Die Stadt hält wie berichtet sowohl einen Neubau als auch eine Sanierung für technisch nicht umsetzbar. Es gebe, so Heidinger, „keine Veränderung dieses Sachverhalts.“

Der Bäderverein hat zwar angeboten, das Gelände einfach zu übernehmen und sich um alles zu kümmern, auch um die Frage der Sanierung. Aber auch das sei, so Heidinger, „nur verantwortbar, wenn wir glauben, dass es machbar ist“. So stelle man durchaus Vereinen städtische Flächen zur Verfügung. Aber nur für Dinge, „die auch realisierbar sind.“

Wie berichtet soll als Ersatz für das stillgelegte Freibad in Hiesfeld eines am Schwimmbad Dinamare gebaut werden. Zwar ist dieses Vorhaben noch in der Prüfung. Doch Bürgermeister Heidinger und auch Stadtwerke-Chef Josef Kremer sind überzeugt, dass es keine Probleme geben wird. „Es ist umsetzbar und bezahlbar am Standort Dinamare“, so Kremer.