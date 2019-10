Bürgerdiskurs : Neues bewegen auf der Trabrennbahn

Dinslaken Die Stadt Dinslaken startet eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Zukunft findet Stadt“, bei der es um das künftige Wohnen auf dem Trabrennbahngelände geht. Die Bürger können mitdiskutieren und Überlegungen einbringen.

Auf dem Gelände der Trabrennbahn soll ein völlig neues Stadtquartier entstehen. Das sehen die bisherigen Überlegungen der Dinslakener Verwaltung zur Zukunft des rund 15 Hektar großen Areals am Bärenkamp vor. Im Januar 2023 soll dort bereits mit den Bauarbeiten begonnen werden, wie Bürgermeister Michael Heidinger am Dienstag bekräftigte. Bis dahin müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen sein und die Genehmigungen für die Realisierung des ehrgeizigen Vorhabens vorliegen. Demnächst gibt es eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Zukunft findet Stadt“, die als Bürgerdiskurs angelegt ist. In den fünf geplanten Einzelveranstaltungen zu fünf verschiedenen Themen sollen die zentralen Fragen zur Zukunft des Wohnens auf dem Trabrennbahn-Areal beantwortet werden. Im Mittelpunkt einer jeden Veranstaltung stehen Expertenvorträge sowie die Fragen und Meinungen der Bürger zu den Themenfeldern.