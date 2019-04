Notlage glücklich gelöst : Helfer retten Entenküken aus Kanal

Dinslaken Bürger und Feuerwehr gingen engagiert und einfallsreich zu Werke.

Mit vereinten Kräften haben Bürger, engagierte Mitarbeiter einer Baufirma und die Feuerwehr Dinslaken eine Entenfamilie aus der Not gerettet. Eine ganze Schar Entenküken war am Mittwochnachmittag an der Berliner Straße hinter der Mutter hergewatschelt. Unglücklicherweise waren die Kleinen dabei durch die Lücken eines Gullideckels hindurch in den darunter liegenden Regenwasserkanal geplumpst.