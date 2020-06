Motto: Machen statt meckern : Hünxer renovieren Bänke am Markt

Hünxe Sie wollten „machen, nicht meckern“: Ein Team hat in Eigenregie die Sitze auf dem Platz aufgehübscht. Mit Schmirgelpapier rückten die Aktiven den Sitzflächen und die Seitenteilen der insgesamt neun Bänke zu Leibe, befreiten die wettergegerbten Balken von ihrer graugrünen Patina.

Mit Unzufriedenheit fing alles an. Diese brach sich im Internet Bahn, in der Facebook-Gruppe „Dorfplatz Hünxe“. Da veröffentlichte jemand ein Bild von einer der einigermaßen heruntergekommenen Sitzbänke auf dem Hünxer Marktplatz. Dass er das tun konnte, war dabei schon ein Fortschritt: Im Zuge der Corona-Beschränkungen waren die Sitzgelegenheiten nämlich abmontiert worden, damit es dort nicht zu Grüppchenbildungen käme. Jetzt waren sie wieder da – aber immer noch genau so abgelebt wie vorher.

So verschönerten nun am Dienstag acht Helferinnen und Helfer alle Sitzbänke auf dem Hünxer Marktplatz. Bauhofleiter Christian Kochheim stattete das Team mit dem nötigen Arbeitsmaterial aus. Mit Schmirgelpapier rückten die Aktiven den Sitzflächen und die Seitenteilen der insgesamt neun Bänke zu Leibe, befreiten die wettergegerbten Balken von ihrer graugrünen Patina. Im selben Zug wurden die Betonfüße der Möbel mit einer Lauge behandelt, die das Material wieder aufhellte und sauberer aussehen ließ. Anschließend griff man zum Pinsel und trug frische braune Holzlasur auf.

Quartiersmanagerin Annelie Giersch ist begeistert davon, wie gut die Aktion der Bürger gelaufen ist und welche Kreise sie gezogen hat. Neben denen, die am Dienstag mit anfassten, wurden zum Beispiel Anwohner tätig und leisteten Vorarbeit, erzählt sie: Die Nachbarn schmirgelten im Vorfeld eine Bank vor ihrer Haustür schon mal in Eigenregie ab, damit sie am Dienstag direkt bemalt werden konnte. „Die Bürgeraktion war ein voller Erfolg und zeigt, dass die Menschen in der Gemeinde Hünxe gemeinsam anpacken“, sagt Giersch.