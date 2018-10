Bücherstube in Lohberg erhält neue Möbel

Bücherstube in Lohberg für einige Tage geschlossen

Dinslaken Die Bücherstube Lohberg schließt in der Zeit von Donnerstag, 25. Oktober, bis Freitag, 2. November. Während dieser Zeit wird dort ausgeräumt, aufgeräumt, umgeräumt und eingeräumt. Denn die Bücherstube bekommt neue Möbel.

Die Verbuchungstheke wird nach fast 40 Jahren ersetzt. Es gibt neue Stühle und Aufbewahrungsschränke für audiovisuelle Medien. Und auch eine Gaming-Wall wie in der Stadtbibliothek wird es zukünftig in der Bücherstube geben. Auch die Platznot bei den Kinderhörspielen hat durch zusätzliche Gondeln dann ein Ende. Die Bücherstube Lohberg befindet sich im Ledigenheim an der Lohbergstraße. Dienstags bis donnerstags hat sie von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie freitags von 10 bis 13 Uhr.