DIN-Tage Jede Menge Schnäppchen warten beim Büchermarkt auf Leseratten

Seit nunmehr 20 Jahren veranstaltet der Freundeskreis Stadtbibliothek Dinslaken einen Büchermarkt. Diesmal lädt der Verein alle Bücherfreunde in das Foyer der Kathrin-Türks-Halle (KTH) ein. Der Büchermarkt findet dort am Samstag, 24. August, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. August, von 9 bis 16 Uhr statt und ist somit auch Teil der DIN-Tage. Um die KTH herum finden vor allem die Veranstaltungen im Rahmen Jugend-DIN-Tage statt. Beim Büchermarkt wird jede Menge Lektüre angeboten, sortiert in 12 Sachkategorien, von Romanen über Sachbücher bis hin zur Kinderliteratur.