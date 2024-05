Buchempfehlung Das Spiel seines Lebens

Der amerikanische Schriftsteller Walter Stone Tevis (1928-1984) war in seinen letzten Lebensjahrzehnten ein in den USA viel gelesener Schriftsteller. Nach seinem frühen Tod geriet er aber nach und nach in Vergessenheit. Erst als sein Roman „Das Damengambit“ von Netflix als siebenteilige Miniserie verfilmt und im Oktober 2020 auch in Deutschland erfolgreich ausgestrahlt wurde, setzte in den USA wie bei uns eine Tevis-Renaissance ein.