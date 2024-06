Buchempfehlung Im Hamsterrad des Lebens

Mit „Der Ernst des Lebens“ legt der renommierte Schriftsteller Ulrich Peltzer einen Roman vor, der einen illusionslosen Blick auf das Hamsterrad unseres gesellschaftlichen Lebens wirft. In seinem Mittelpunkt steht Bruno, der Ich-Erzähler des Romans. Bruno hat sich irgendwann in den 1990er Jahren von seinem Heimatdorf am linken Niederrhein nach Berlin aufgemacht, um dort Politik zu studieren. Doch schon nach fünf Semestern gibt er sein Studium auf und jobbt bei einer Berliner Konzertagentur. Dabei gerät Bruno an Drogen und ans Trinken, verbringt viel Zeit an Slot-Maschinen und wird schnell spielsüchtig.