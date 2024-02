Buchempfehlung Die Axt für das gefrorene Meer in uns

Das Kafka-Jahr 2024 (100. Todestag am 3. Juni 2024) wartet von München über Berlin bis Prag mit einer Fülle von Publikationen und Veranstaltungen auf, um diesen Jahrhundert-Dichter zu würdigen oder neu zu erkunden. „Ein Buch“, so hatte Franz Kafka schon 1904 in einem Brief an einen Freund gefordert, „muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“. Wenn das Werk eines Autors diesem Anspruch gerecht wird, dann ist es fraglos die Dichtung Franz Kafkas.