Buchempfehlung Der schwierige Abschied vom Leben

In seinem neuen Roman „Das späte Leben“ macht der inzwischen 79-jährige Erfolgs-Schriftsteller Bernhard Schlink („Der Vorleser“, 1995) den schwierigen Abschied vom Leben zum Thema. Vor 12 Jahren hatte der Berliner Professor für Rechtsgeschichte Martin Brehm die 30 Jahre jüngere Kunstgeschichtsstudentin Ulla kennen und lieben gelernt. Inzwischen leben sie seit Jahren zusammen in einem Haus am Berliner Stadtrand und haben einen gemeinsamen Sohn: den sechsjährigen David.