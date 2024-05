Buchempfehlung Treibgut im Fluss der Generationen

Nach einem erfolgreichen Romandebüt („Jahresringe“, 2020) legt Andreas Wagner, 1978 in Neuss geboren, erneut einen Familienroman vor: „Wie Treibgut im Fluss“. Darin schlägt er einen weiten Bogen von der Mitte des 18. Jahrhunderts, wo pfälzische Auswanderer am Niederrhein hängen bleiben, über Josephine, die Großmutter des Ich-Erzählers Niklas und deren große Liebe, bis zur Sorge des Enkels Niklas, der inzwischen in Köln lebt, um die Beziehung zu seinem eigenen kleinen Sohn.