Buchempfehlung Das Leben eines Hausmädchens

Mein Name ist Estrela, können Sie mich hören?“ – so beginnt eine fesselnde Lebenserzählung, gerichtet an unbekannte Polizisten hinter einer Milchglasscheibe in einem Verhörraum in Santiago de Chile. Estrela García, Ende 30, arbeitet seit sieben Jahren als Hausangestellte bei einem wohlsituierten Ehepaar – er Arzt, sie Anwältin – und steht nun im Verdacht, den Tod der siebenjährigen Tochter des Ehepaares verschuldet zu haben.