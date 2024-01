Buchempfehlung Radikal subjektive Perspektive

Tove Ditlevsen (1917-1976) ist eine in Dänemark bekannte und vor allem bei ihrem weiblichen Lesepublikum beliebte Schriftstellerin, blieb in Deutschland aber lange Zeit so gut wie unbekannt. Das änderte sich schlagartig, als mehr als 40 Jahre nach ihrem Tod ihre „Kopenhagen-Trilogie“ neu aufgelegt und in über 30 Sprachen übersetzt – und ein internationaler Bestseller-Erfolg wurde. Tove Ditlevsen wurde fast über Nacht auch in Deutschland zu einer „Kultautorin“ („Die Zeit“).