Buchtipp : Ein tiefer Sturz

Der profilierte Erzähler Burkhard Spinnen, der sich auch als Kinder- und Sachbuch-Autor einen Namen gemacht hat, wurde den RP-Lesern zum ersten Mal 2016 vorgestellt – mit einer sehr persönlichen Liebeserklärung an eines seiner Bücher („Das Buch“).

Hartmut Trössner, die Zentralfigur von „Rückwind“, scheint ein Glückskind des Lebens zu sein: ein erfolgreicher und prominenter Industrieller, Ehemann einer prominenten Film-Schauspielerin, Familienvater und seit neuestem Produzent einer erfolgreichen Fernsehserie. Dann bricht innerhalb weniger Tage alles um ihn herum zusammen: sein Unternehmen geht in die Zwangsverwaltung, sein Haus brennt ab und er verliert bei einem Unfall seine Familie. Tief traumatisiert und selbstmordgefährdet landet er in der Psychiatrie, wo sein Denken nur um die eine Frage kreist: „Warum ist das passiert? Warum so? Warum ausgerechnet ihm, Hartmut Trössner? Und was hat es zu bedeuten?“