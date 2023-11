Buchempfehlung Ist den Menschen noch zu helfen?

Der deutsch-bulgarische Schriftsteller Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, hatte seinen bislang größten literarischen Erfolg mit dem Roman „Der Weltensammler“ von 2006. Sein neuer Roman „Tausend und ein Morgen“ führt in eine ferne Welt, in der die Menschen ihre Habgier und Gewaltbereitschaft überwunden haben und in fairer Arbeitsteilung und sozialer Gerechtigkeit miteinander leben. Gegensätze der Meinungen und Interessen werden nach dem „dialogischen Prinzip“ ausgetragen.