Buchempfehlung „Krähen im Park“ von Christoph Peters

Christoph Peters ist ein vielseitiger und viel gelesener Gegenwartsautor. 1966 in Kalkar geboren und am Niederrhein aufgewachsen, lebt er seit der Jahrtausendwende in Berlin. Berlin ist auch der Schauplatz seiner satirischen Zeitgeschichts-Trilogie, deren erster Band, „Der Sandkasten“ hier vor einem Jahr vorgestellt wurde.