Buchtipp : Hemmingway in Venedig – Faszination gegen Depression

Dinslaken Der Roman von Hanns-Josef Ortheil mit dem Titel „Der von den Löwen träumte“ ist erschienen bei Luchterhand.

Der damals schon weltberühmte Schriftsteller ist knapp 50 Jahre alt, als er im Oktober 1948 von Kuba nach Venedig reist. Durch seinen exzessiven Alkohol-Genuss ist Hemingway vorzeitig gealtert und kämpft seit Jahren gegen Depressionen und gegen eine Schreibkrise an. In der von ihm geliebten Lagunenstadt sucht er nach einem Ausweg aus seiner tiefen Lebens- und Schaffenskrise und nach neuen Inspirationen für sein Schreiben. In dem jungen Fischer Paolo findet Hemingway in Venedig einen Freund, der ihn auf seinen Ausflügen zur Entenjagd begleitet, und in der 18-jährigen Venezianerin Adriana findet er eine neue (platonische?) Liebe, der er lange Jahre eng verbunden bleibt. Und das Wunder geschieht: Hemingway findet zu seiner alten Lebensfreude und Schaffenskraft zurück.