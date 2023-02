Buchempfehlung Vom richtigen Leben

Der bekannte Dramaturg und Schriftsteller John von Düffel hat die Rettung unserer Umwelt schon in seinen letzten beiden Roman zu seinem Thema gemacht, am eindrucksvollsten in dem Roman „Der brennende See“. In seinem neuen Buch „Das Wenige und das Wesentliche“ stellt er die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt, allerdings in einer sehr ungewöhnlichen Form: als ein der christlichen Liturgie entlehntes „Stundenbuch“. In der Stundenabfolge eines einzigen Tages lotet von Düffel in philosophischen Meditationen aus, wie ein richtiges Leben heute aussehen müsse.