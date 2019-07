Buchtipp : Vier Kommissare, zwei Mordfälle

Friedrich Ani ist ein Spezialist für ebenso spannende wie und literarisch anspruchsvolle Kriminalromane, die schon mit einer ganzen Reihe von Literatur-Preisen bedacht wurden. In seinem neuesten Krimi, „All die unbewohnten Zimmer“, geht Friedrich Ani erzähltechnisch neue Wege.

Im ersten Fall, der relativ zügig aufgeklärt werden kann, wurde ein Polizist erschossen und eine junge Frau verletzt. Im zweiten Fall, der sich erst am Ende des Romans aufklärt, wurde ein junger Polizist erschossen, als er zwei Diebe, syrische Flüchtlingskinder, verfolgte, während in der Nebenstraße Rechtsextremisten demonstrierten.

Alle vier Kommissare und Ex-Kommissare gehen auf ihre Weise unterschiedlichsten Spuren nach, tragen Indiz auf Indiz, Zeugenaussage auf Zeugenaussage zusammen – und können letztendlich beide Fälle erst in der Zusammenarbeit lösen. Und die Stadt München, in der sie unterwegs sind, erscheint hier (wie so oft bei Ani) grau und düster wie die Menschen, bei denen sie ermitteln. Thematisch geht es in diesem Puzzle zweier Mordfälle, in die viele Menschen teils schuldhaft, teils ganz unschuldig verstrickt sind, um Rassismus und das Wieder-Erstarken des rechtsradikalen Gedankengutes, aber auch um die Einsamkeit und die Orientierungslosigkeit der Menschen im hektischen Leben der Großstadt. Ein ungewöhnlicher Krimi, der durch atmosphärisch dichte Milieu-Beschreibungen, psychologischenScharfblick und viele beklemmend aktuellen Bezüge beeindruckt.