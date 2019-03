Buchkolumne : Ein Autor im Dienst der Demokratie

Das Scheitern der Weimarer Republik war von Anfang an der wichtigste (negative) Bezugspunkt für die junge Bundesrepublik. Mit dem Aufkommen des Rechtspopulismus in Deutschland gewann der Vergleich mit ihr leider wieder an Aktualität.

Vor diesem Hintergrund ist die neue, wegweisende Kurt Tucholsky-Biographie des Politikwissenschaftlers Günther Rüther zu lesen, die Tucholsky als Schriftsteller im Dienst der Demokratie porträtiert. Rüther verknüpft Leben und Schreiben Tucholskys aufs engste mit der Geschichte der Weimarer Republik und schildert dabei die historischen Geschehnisse zwischen 1918 und 1933 aus der Sicht Tucholskys als engagiertem Zeitzeugen, der schon früh vor den Gefährdungen der deutschen Demokratie durch die rechtsreaktionären Kräfte warnte. Aus Tucholskys Sicht war diese Demokratie von Anfang an gefährdet durch den Mangel an Demokraten. „Wir leben in keiner Republik“, so Tucholsky, „sondern in einem verhinderten Kaiserreich.“

Tucholsky warb in Prosa und Lyrik leidenschaftlich für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat und geißelte mit satirischer Schärfe die Feinde der Republik. Je weiter die Republik nach rechts rückte, um so mehr rückte Tucholsky nach links – und kritisierte dabei immer schärfer auch die Sozialdemokraten, die doch die loyalsten Verbündeten der Weimarer Demokratie waren. Rüther weist überzeugend nach, wie Tucholsky, der Star-Autor der „Weltbühne“, die Stärken und Schwächen dieser ersten deutschen Republik verkennt und die politischen Rollen der bürgerlichen und linken Parteien in wichtigen Punkten falsch einschätzt. Daraus lässt sich auch für die politische Analyse unserer Gegenwart einiges lernen.

Gegen Ende der Weimarer Republik sah Tucholsky hellsichtig das Ende der Demokratie in Deutschland voraus und die Etablierung einer Diktatur, die das Land in einen neuen Weltkrieg ziehen würde. Mit Hitlers Machtantritt gab er seinen Lebenskampf verloren, hörte auf zu publizieren und nahm sich 1935 im Exil das Leben. Rüthers politische Biographie Kurt Tucholskys schildert eindrucksvoll den Lebenskampf dieses Autors, der die Köpfe der Menschen aufklären wollte – mit den Mitteln der Literatur. Und er macht in seinem Buch plausibel, wie aktuell die Notwendigkeit ist, in kritischen Zeiten kämpferisch für die Demokratie einzutreten.

Ronald Schneider