Buchempfehlung : Der Preis des Überlebens im Exil

Der deutsch-französische Schriftsteller Georges-Arthur Goldschmidt ist mit 92 Jahren einer der letzten Zeitzeugen von Judenverfolgung und Exil, der in seinem eindrucksvollen literarischen Werk immer wieder die bleibenden Verletzungen eines Lebens im Exil dargestellt hat.

Und nun, in seinem hohen Alter, muss er auch noch mit ansehen, wie die „Nachfolger der Nazis“ in Frankreich wie auch in Deutschland politisch wieder an Boden gewinnen.