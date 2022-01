Buchempfehlung : Enkeltrick mit Spätfolgen

Dinslaken Franz Hohler ist einer der bekanntesten Schweizer Gegenwartsautoren, ein Virtuose des phantastischen Realismus und ein Meister der kleinen Form. Den Lesern der Rheinischen Posst wurde er hier zuletzt mit einem Band mit 43 Kurzgeschichten vorgestellt („Fahrplanmäßiger Aufenthalt“, 2020).

Sein neuer Prosabandmit elf längeren Erzählungen, „Der Enkeltrick“, zeigt den auch in Deutschland gerne gelesenen Autor mit 78 Jahren auf der Höhe seines literarischen Könnens. Dabei geht es in fast allen Geschichten des Bandes um die existentiellen Herausforderungen des Alterns und um Erfahrungen, die sich vorzugsweise erst in einem fortgeschrittenen Alter machen lassen.