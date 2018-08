Buchbesprechung: Gabriele Katz: "Liebe mich! Erich Maria Remarque und die Frauen"

Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken

Dinslaken Zum 120. Geburtstag des noch heute viel gelesenen Schriftstellers Erich Maria Remarque („Im Westen nichts Neues“, 1929) erschien ein ungewöhnliches biographisches Porträt – ungewöhnlich, weil es das bewegte Liebesleben Remarques in den Mittelpunkt stellt: „Liebe mich!

Die schmale Biographie fasst die biographischen Stationen Remarques knapp zusammen und konzentriert sich auf die zwölf wichtigsten Frauen-Beziehungen in Remarques Leben, darunter so prominente Namen wie Marlene Dietrich, Greta Garbo oder Paulette Goddard (vormals Ehefrau von Charlie Chaplin).

Remarque erscheint hier aber nicht nur als erfolgreicher Eroberer schöner Frauen, sondern als ein Getriebener, der in seinen vielen Liebesbeziehung immer aufs Neue Ersatz suchte für die Liebe, die ihm seine Eltern in der Kindheit verwehrt hatten: „Nicht mehr geliebt zu werden schmeißt mich in die Ängste meiner Kindheit zurück… Die Todesangst.“