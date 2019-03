Wechsel in der Führungsspitze: Hubert Lantermann neuer Präsident

Walsum Bernhard Ensink kandidierte beim BSV Walsum nicht mehr als Vorsitzender.

In der Generalversammlung des BSV 1856 Walsum standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Seit 1995 ist Bernhard Ensink 1. Vorsitzender des BSV 1856 Walsum und seit über 30 Jahren ist er im Vorstand tätig. Nachdem er sich vor vier Jahren mangels personeller Alternativen erneut aufstellen ließ, war jetzt endgültig Schluss. Er machte den Weg frei für eine Nachfolge, um sich in Zukunft als junger Großvater vermehrt um die Familie kümmern zu können. Nach einer emotionalen Ansprache in der Generalversammlung erhielt er minutenlangen Applaus und Ovationen für seine Verdienste für den Verein.

Bernhard Ensink appellierte an alle Mitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen, junge Leute zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen, und sich das Leben nicht gegenseitig schwer zu machen, um die Zukunft des Schützenwesens in Alt-Walsum gemeinsam sicherzustellen. Der bisherige zweite Vorsitzende Hubert Lantermann wurde von der Versammlung als Nachfolger vorgeschlagen und mit beinahe einstimmigem Ergebnis zum neuen Präsidenten des Vereins gewählt. Der 54-jährige hat in den vergangenen Jahren die Tätigkeiten ohnehin schon vermehrt übernommen und sich daher entschlossen, für das erste Amt im Verein zu kandidieren. Als Übergangslösung für ein Jahr steht Bernd Ensink als 2. Vorsitzender zur Verfügung. Dirk Müller wurde in seinem Amt bestätigt und als 1. Kassierer wiedergewählt. Rainer Bachran wurde ebenfalls wiedergewählt, er hat sich erneut für die Wahl zum 1. Schriftführer aufstellen lassen und ist für weitere zwei Jahre im Amt. Christian Scholten und Dominik Krott werden dem Vorstand für die kommenden zwei Jahre beisitzen. Otto Felix Steffan wurde zum Kassenprüfer gewählt. Martin Herrmann ist Oberst, Christian Scholten übernimmt seinen Posten als Hauptmann und Michael Sommer ist neuer Adjutant im Verein. Peter Abels ist als Schießwart zurückgetreten und macht den Weg frei für Martin Herrmann. Für seinen unermüdlichen Einsatz und seine bleibenden Verdienste ist der Verein Peter Abels zu großem Dank verpflichtet. Er ließ es sich nicht nehmen, den Schießbericht 2018 zu verlesen und gemeinsam mit König Sebastian Möck die Vereinsmeister aller Schützenklassen zu ehren. Nach dem offiziellen Teil ließen die Mitglieder den Abend gemeinsam ausklingen. Weitere Informationen unter: www.bsv-1856-walsum.de