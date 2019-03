Leichter Mitgliederzuwachs: BSV Spellen blickt zurück auf aktives Jahr

Voerde Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen, Auszeichnungen und Beförderungen.

1. Sportleiter Andre Brieß berichtete, dass auch im letzten Jahr die Schützen sehr aktiv am Schießsport teilgenommen haben. In KK-Disziplinen waren sechs Mannschaften vertreten und in LG-Disziplinen insgesamt zehn Teams: eins im Land und im Bezirk, acht Mannschaften im Kreis.