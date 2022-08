Um den Schützenverein verdient gemacht : Abel und Schneider ausgezeichnet

Voerde Der BSV Friedrichsfeld ehrte zwei Mitglieder für deren Einsatz für den Verein.

Schneider ist maßgeblich an der heutigen Entwicklung des Bürgerschützenvereins Friedrichsfeld beteiligt. Der Umbau des Vorplatzes und der Bau der Mehrzweckhalle sind nur zwei große Projekte, die er als Präsident vorangetrieben hat. Ein besonderes Augenmerk hatte er bei all seinen Projekten immer auf sein Dorf und auf die Jugend An Ruhestand denkt Georg Schneider bisher noch nicht. Der BSV Friedrichsfeld kann sich seiner Unterstützung weiter sicher sein. Heinz Abel und Georg Schneider waren sichtlich gerührt und bedankten sich bei den anwesenden Schützen und Gästen für diesen tollen und überraschenden Empfang.