Hochleistungssportler : Köse filmt Tauben im Schlag und im Flug

Dinslaken/Hünxe Am Tag der Brieftaube hatte auch die Brieftauben Reisevereinigung Dinslaken zur offenen Tür geladen. Ein Dokumentarfilm soll das Hobby bekannter machen. Regisseur ist Adnan Köse.

Im Taubenschlag von Heiko Feldkamp gurren die Brieftauben zufrieden vor sich hin. Mit den Tauben, die man in der städtischen Fußgängerzone sehen kann, haben diese Tiere allerdings nicht viel gemein: Kräftig gebaut mit leuchtenden Farben am Hals sind die Brieftauben von Heiko Feldkamp bestens genährt. „Die Tauben sind eigentlich Hochleistungssportler“, sagt der Vorsitzende der Brieftauben Reisevereinigung Dinslaken, dessen Taubenschlag im Hünxer Ortsteil Bruckhausen steht. Die Tiere werden extra für den Brieftaubensport gezüchtet und bekommen spezielles Futter, damit sie am Ende auch ihre Leistung bringen können.