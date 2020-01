Feuerwehreinsatz an der Karlstraße : Feuerwehr löscht Schuppen auf Firmengelände

Dinslaken Ein glimmendes Lagerfeuer, ein brennender Schuppen in Dinslaken. Die Polizei sucht drei Jugendliche.

Einen brennenden Schuppen musste die Feuerwehr am Donnerstagabend auf einem stillgelegten Firmen-Gelände an der Karlstraße löschen. Ein Zeuge hatte dort gegen 18.45 Uhr Rauchschwaden entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr auf dem Gelände kamen den Einsatzkräften drei Jugendliche entgegen gelaufen. Die Wehr löschte ein Lagerfeuer, das unter einer überdachten Lagerhalle angezündet worden war. Es glühten zwar lediglich noch die Reste von Holzpalletten, einige Meter hinter dem Lagerfeuer stand ein Schuppen in Flammen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Jugendlichen in Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 02064 622-0.