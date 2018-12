Spellener Brauprojekt 777 präsentiert neue Produkte : Winterliche Spezialitäten aus der Flasche

Die Mannschaft des Brauprojekts Spellen (v.l.n.r): Torsten Mömken, Tim Schade, Christian Preuwe, Malte Gündisch und Arne Hendschke Foto: Martin Büttner

Voerde Wenn das Spellener Brauprojekt 777 zum Werksverkauf lädt, gibt es immer etwas zu entdecken. Neben Winterbier warten ein russisches Stout auf die Gerstensaftliebhaber, Bierbrände und „Snow White Seven“ mit Zimt und Ingwer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Langhoff

Dass Bier nicht gleich Bier ist, weiß man wohl nirgendwo besser, als am Niederrhein, wo Pils- und Altbiertrinker aufeinandertreffen. Ganz andere Sorten bringt man beim Brauprojekt 777 hervor. Die Privatbrauerei im kleinen Rheindorf Spellen zeichnet sich durch Experimentierfreude aus – und das besonders am Jahresende. Denn statt, wie üblich, die Brauerei einmal im Monat zum Werksverkauf zu öffnen, schritten die Köpfe hinter dem Brauprojekt im Advent gleich wöchentlich zur Tat und servierten ganz spezielle Produkte.

„Zur Jahreszeit passend haben wir natürlich ein Winterbier“, erzählt Torsten Mömken, einer der vier Braumeister. Wo das Sommerbier aus der Spellener Produktion mit hopfiger Frische daherkommt, ist das stark eingebraute Winterbier mit 5,5 Prozent Alkoholanteil eher malzlastig. „Das kann man bei eisigen Temperaturen, Wind und Schnee entspannt drinnen genießen“, sagt Torsten Mömken. In winterliche Gefilde wagen sich die Spellener Bierbrauer auch mit dem „Russian Imperial Stout“ vor. „Das wurde extra für Katharina die Große erfunden“, erzählt Arne Hendschke, der zweite Vertreter des Brauprojekts. Ob das historisch so belegbar ist, weiß er allerdings nicht ganz sicher. „Das Stout wurde wohl für den Export nach Sankt Petersburg stark eingebraut und extra gehopft“, erklärt Torsten Mömken. „Der Name ist dann im Volksmund entstanden.“

Immer wieder stellen die Spellener Bierbrauer auch besondere Gerstensäfte her, die in der Produktion etwas aufwendiger sind. Da wäre zum einen das „Snow White Seven“, das in einer großen 0,75-Liter-Flasche die Brauerei verlässt. „Das wird mit Zimt, Ingwer und Piment eingebraut und lagert dann drei Monate lang auf Orangenschalen“, erklärt Torsten Mömken. Weihnachtlicher könnte der Biergenuss da wohl kaum sein. Allerdings hat das Brauprojekt noch eine andere Spezialität in petto: „Barley Wine“. Das Bier trägt seinen Namen nicht von ungefähr, liegt es mit seinem Alkoholgehalt von zwölf Prozent doch näher an dem, was man von Wein kennt, als an dem von gewöhnlichen Bieren. „Der Barley Wine ist stark eingebraut“, erklärt Torsten Mömken. „Er wird mit obergärigen Bierhefen anvergoren und dann mit Weißweinhefe endvergoren“, erklärt er weiter. Danach lagert das Bier zwei Jahre lang auf Eichenholz.



Fazit : Ein Sportjahr mit Höhen und Tiefen

zurück

weiter

Nebenbei bieten die Bierbrauer aus Spellen auch noch Gerstensaft mit lokalen Zutaten an. So findet sich im Honigbier aus der Brauerei Honig, der von einem Imker aus dem Nachbardorf Löhnen stammt. Und beim „Erntetrank Gärtner Ale“ stamme neben dem Hopfen auch die enthaltende Zitronenmelisse, Minze und Rote Beete aus einem Garten, der in der Nähe der Dinslakener Rheinauen liegt. „Dazu hat das Etikett dafür der aus Dinslaken stammende Comic-Zeichner Wittek entworfen“, erzählt Arne Hendschke. Lokaler geht es kaum. Und neben Bier haben die Spellener mittlerweile auch noch handfesteres im Angebot: Einen Bierbrand, hergestellt aus dem beliebten IPA des Brauprojekts. „Den haben wir mit der Niederrhein Destille aus Emmerich hergestellt“, erklärt Torsten Mömken. Das Brauprojekt lieferte 500 Liter Bier, aus denen schließlich 30 Liter zweifach gebrannter Bierbrand wurden, aus dem man das Grundprodukt noch herausschmecken kann. „Ich war wirklich überrascht, dass der Geschmack so erhalten bleibt“, sagt Torsten Mömken.

Die Brauerei aus Spellen ist dabei mittlerweile so beliebt, dass man hier mittlerweile auch T-Shirts, Hoodies und Biergläser mit dem Schriftzug und Logo des Brauprojekts bekommen kann. „Die haben wir auf vielfache Nachfrage von unseren Kunden hergestellt“, erklärt Torsten Mömken. Für das Jahr 2019 haben sich die Spellener auch einiges vorgenommen. „Die Brauerei soll komplett gefliest werden. Da wird sich das Erscheinungsbild komplett verändern“, erzählt Arne Hendschke. Außerdem möchten sich die Bierbrauer Barrique-Fässer anschaffen, in denen in Zukunft ausgewählte Biere reifen sollen. „Wir werden uns auch mal wieder zusammensetzen und überlegen, was wir an neuen Biersorten ausprobieren können“, sagt Torsten Mömken. Außerdem wird es aus Spellen in die Welt gehen. „Wir haben uns einen Bierwagen angeschafft und werden wohl vermehrt auf Craftbeer-Festivals unterwegs sein.“